Olcsóbban, finomabbat 55 perce

Javában tart a befőzési főszezon

Még néhány nap, talán egy hét és vége a kajsziszezonnak hiszen már a kései érésűek is mind beértek. Most van itt a tökéletes alkalom utoljára, hogy lekvárt, dzsemet szörpöt netán kompótot készítsünk. Emellett érik a szilva, a málna, a ribizli, az egres és a meggy is, így aki szeret befőzni nem fog unatkozni az elkövetkezendő időkben.

Radnai Balázs Radnai Balázs

Forrás: pixabay.com

Forrás: pixabay.com

Noha nem a legpompásabb érzés negyven fokban állni a konyhában és befőzni a télirevaló finomságokat, mire az időjárás kegyesebb lesz, addigra már nem lesz kapható sehol sem a befőznivaló. Ugyanakkor közismert, hogy nemcsak pénzt takarít meg, hanem sokkal egészségesebb ételhez juthat, aki rászánja az időt a befőzésre és finomságok télire való eltevésébe. Arról nem is beszélve, hogy a jövő hét végégig még a rezsicsökkentett áron izzíthatjuk be a kerámia főzőlapot, így kánikula ide vagy oda, most van itt a tökéletes alkalom a befőzéshez.

A családi befőző receptekben látható cukormennyiségeket tekinthetjük irányadónak és nyugodtan lehet rajta csökkenteni, de mivel a cukor nem csak édesít, hanem konzervál is, ezért, ha spórolunk vele, akkor érdemes tartósítószerként benzoesavas nátriumot vagy szalicilt alkalmazni. Az édes finomságok mellett a pörköltek alapjának kiváló lecsóból is most érdemes elrakni a télirevalót, mivel a mostaninál olcsóbb már biztosan nem lesz a nyár folyamán. Elkészítése roppant egyszerű: szokás szerint megfőzzük, ahogy szoktuk, csak kihagyjuk belőle a szalonnát, a tojást és a riszt, majd a forró ételt üvegekbe töltjük és száraz dunsztba tesszük két napra.

Abban az esetben, ha már az egész család patakokban izzad a nagy befőzési láz miatt, érdemes megpróbálkozni az aszalással is, ami szintén finom csemegéket eredményezhet a téli szezonra. A módszer rém egyszerű: napsütötte helyen egy tálcára teszünk egy tiszta anyagot, amire rátesszük a felaprított gyümölcsöt vagy zöldséget és egy szellős anyaggal letakarjuk, hogy megvédje a szemtelenkedő legyektől és a portól. Az aszalást körülbelül két-három napig kell folytatni, amíg a gyümölcsök víztartalma nagyjából ötödére nem csökken. Az aszalványokat ezt követően száraz helyen, tüll vagy vászonzacskóban tárolhatjuk a következő tavaszig, vagy ameddig a család el nem fogyasztja mind egy szemig. A narancsos kajszilekvár az idei sláger Mivel a narancs tökéletesen harmonizál a narancs savanykás ízével, így sok háztartásba került be ez az új, határon túlról származó recept. Hozzávalók: 1 kg kajszibarack, 1 kg narancs, 1 kg cukor, 200 ml víz. Az elkészítés módja sem bonyolult: a megmosott barackot négy részbe vágjuk és beletesszük egy edénybe. A megmosott narancs levét kicsavarjuk, majd leszűrjük. A 200 milliliter vízből a cukorral főzünk egy cukorszirupot forrástól számítva öt percig, majd hozzáadjuk a narancslevet, ráöntjük a barackra és hagyjuk szobahőmérsékletre lehűlni. Ezt követően a szirupot leöntjük a barackról és újra felfőzzük, majd visszaöntjük és hagyjuk kihűlni. Amikor minden lehűl szobahőmérsékletre, az egészet elkezdjük lassú tűzön főzni. Amikor elértük a kellő ízvilágot és állagot, mehet is az egész a befőttesüvegekbe és jöhet a szokásos dunsztolási eljárás.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!