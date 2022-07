Nemrég adtunk hírt a bicsérdi horgásztó kiszáradásáról, de a vízhiány több településen is megmutatkozik – próbáltunk utánajárni a helyzetnek. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóságtól megtudtuk, tartósan vízhiányos időszak van az ország teljes területén, azonban hozzátették, a területünkön kedvezőbb az aszályhelyzet, nincs kiszáradás-veszélyben egyetlen vízfolyásunk sem.

A bicsérdi és egyéb önkormányzati tavak azonban, nem tartoznak hatáskörük alá, így nem nyilatkoznak a konkrét eset kapcsán.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint az országosan, évesen lehullott csapadék mennyiségét illetően Bicsérden -60 mm körüli értékre becsülhető az átlagtól való 90 napos eltérés. Nagy a szórás, ugyanis Szigetvár térségében már pozitív az eltérés.

– A drávamenti területeken és a megye délkeleti részén van jelentősebb csapadékhiány – írta a vízügyi igazgatóság.

Hozzátették, a téli csapadék összege mindenütt alacsonyabb volt a sokéves átlagnál. Az éves csapadék mennyiségei folyamatosan csökkenő tendenciát mutatnak.

– Véleményünk szerint, amennyiben a következő időszakokban a csapadékmennyiségek volumene nem haladja meg jelentősen az elmúlt időszak értékeit, akkor jelentősebb vízhozam növekedésre számítani nem lehet, ami a területen lévő tavak, különösen a kedvezőtlen adottságúak, üzemvízszintjének csökkenésében is megmutatkozik – folytatták.

– Az aszályindex jelenlegi értéke ennek megfelelően területenként változik, de a déli részeken jelenleg enyhe és közepes aszálynak megfelelő értékeket kapunk – fogalmazott az igazgatóság.

Lapunk több horgászegyesületet és termelőt is megkérdezett a tapasztalataikról. A mezőgazdaságban a legtöbben érzékelik, hogy jóval kevesebb a víz a kutakban mint a korábbi években, a horgásztavak vízszintje azonban nem mindenhol csökkent számottevően, például Abaligeten, vagy Hetvehelyen sem. De a bicsérdihez hasonlóan a kistapolcai Borbála-tó is kiszáradt, a csapadékhiány miatt a Tapolca-patak is száraz. A helyzetet árnyalja, hogy például azt, hogy mezőgazdasági célokra ki csapol meg egy vízforrást engedély nélkül, nehéz nyomon követni és bizonyítani, egy magánterületen fúrt kút akár a nyilvánosság előtt is rejtve maradhat – az ilyen esetek bejelentése egyébként a katasztrófavédelem felé szükséges.