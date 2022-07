A lakók és a dolgozók részéről több praktikus kérdés is felmerült: miként lehet ellenőrizni, hogy valaki valóban két órát parkolt az adott övezetben, vagy ennél többet megszakításokkal. Ez fordítva is felvetődik: előfordulhat-e az, hogy adott két órás intervallum lejárta után megbírságolnak valakit, aki közben már elhagyta az adott helyszínt, csak visszatért. Akár még trükközhetnek is az óratárcsákkal, azokat folyamatosan átállítva, bizonyos időközönként.

A rendelet pár napja már él, de úgy tudjuk, hogy ez a hónap még türelmi időszak, amikor nem bírságolnak. Ezzel együtt várhatóan a rendszer ősszel lesz éles, hiszen a nyári szabadságolások idején kevesebb autós használja ezeket területeket. Attól már korábban is tartott a városházi ellenzék, hogy a lépéssel nem oldódnak meg a helyiek problémái, miután a vállalkozások számára is engedélyezték a korlátlan parkolási lehetőséget, a klinika melletti övezetben lapunk munkatársa a helyszínen több lakóval is beszélt, akik szinte sorolták a kifogásokat. Mindegyikük azt mondta, hogy velük senki nem egyeztetett előzetesen, még a jelenlegi önkormányzati képviselőjük nevét sem tudták megmondani, csupán azt, hogy korábban a fideszes Hegyi Ákos volt a körzet képviselője, aki annak idején az önkormányzat egy másik tervezett intézkedése előtt bizony tartott lakossági fórumot.

Arra panaszkodtak, hogy miközben azért is fizetniük kell, hogy a saját környékükön megálljanak, más majd két órát parkol ingyen, és áttekerheti az óratárcsáját. Azt is méltánytalannak tartották, hogy nekik kell az engedélyeknek utánajárniuk, ha majd hozzájuk rokon érkezik látogatóba, akkor neki is fizetnie kell, illetve nem tudni, hogy ilyen esetekben milyen eljárásra kerül sor.

- Ez csak a pénz beszédeséről szól, mert nem adnak azért parkolóhelyet, ha kiváltjuk az engedélyt, csupán a lehetőséget, hogy talán lesz hely - mondta egyikük, aki szerint azokkal szemben sem korrekt a rendszer, akik kórházi kezelésre érkeznek, mert csúszhatnak a vizsgálataik, így meg is büntethetik őket. A problémát valóban kezelni kellene, vagyis parkolóhelyeket létrehozni, vélekedtek. Egybehangzóan azt állították, hogy az egyetemisták - és főként a külföldiek - okozzák a gondokat a környéken.

Azonban várhatóan a problémákat tetézi az is, hogy majd a korlátozott várakozási övezetek külső határán lesz több autó. Lapunk meg is kereste a Biokomot, a vállalat részéről azonban nem érkezett válasz, a pécsi városházán pedig nem voltak hajlandók a pécsieket érintő kérdésekre sem válaszolni.