Nos, ez gyaníthatóan a Pécsi Tudományegyetem egyik hallgatója szerint is így van – de az is biztos, hogy ő azért meg is pörgette a tanulmányokat, hiszen 155 kreditet szerzett egyetlen félévben

Biró Borbála egyszerre három mesterszakon tanult. Idén júniusban szerezte meg közgazdász mesterdiplomáit a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán, nappali tanrendben Vezetés és Szervezés, valamint Marketing mesterképzésen és szintén idén fejezte be első évét az egyetem Egészségtudományi Karán, egészségügyi menedzser mesterképzésen, levelező tanrendben.

– Kicsi koromtól kezdve orvos szerettem volna lenni, mindig is nagyon érdekelt az emberi test működése – mondta el lapunknak Biró Borbála. – Az élet végül a közgazdasági pályára sodort, ahol sikerült megtalálnom az orvostudománynak, az egészségügynek és a közgazdaság-tudománynak azt a metszetét, ami igazán érdekel, és amely a társadalom szempontjából is hasznos. Annak érdekében, hogy a téma szakértőjévé válhassak, igyekeztem minél több ismeretet elsajátítani, és ennek megfelelően választani a mesterképzéseket is, innen adódik, hogy Közgazdaságtudományi és az Egészségtudományi Karon voltam/vagyok mesterszakos hallgató. Igyekszem az elméleti tudást a gyakorlatban kamatoztatni, így tanulmányaim mellett egy egészségügyi startupcégnél dolgozom, melynek célja a sebészeti oktatást megreformálása.

Mind a tanulás, mind a munka kapcsán örömmel tölt el, ha újdonságokat látok, hallok, így egy élményekkel teli utazásnak tudnám leírni ezt az időszakot, amikor három mesterképzést végeztem egyszerre. Nem mondom, hogy könnyű volt, komoly logisztikát igényelt, de minden perce megérte.