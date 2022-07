A Llamageddon társasjátékot részben a szabadulószobák ötlete ihlette, itt azonban nem a kijutás a cél, hanem az, hogy a bolygón élő lámák bekerüljenek a korlátozott férőhellyel bíró űrhajóba. Ez kimenekíti őket a pusztulás előtt álló bolygóról, mely felé egy meteor száguld.

– A lámák manapság nagyon népszerű állatok, velük még sokkal viccesebb is a játék, mintha emberi karakterek szerepelnének – mondta Czimbalmos Boglárka.

Mindegyik láma különféle tulajdonságokkal rendelkezik és más a foglalkozása, így sokféle külsővel rendelkeznek, a rajzok mind Boglárka kreativitását dicsérik.

– A játék nemrég jelent meg, ezzel együtt készült weboldal és többféle közösségi oldal is, az itt közzétett posztokhoz még most is folyamatosan rajzolok illusztrációkat, valamint pólók tervei is készülnek – számolt be Czimbalmos Boglárka.

– Nagyon tetszett ez a fajta munka, az illusztrációkészítés mindig is közel állt hozzám, és egy társasjátékot megtervezni különösen érdekesnek bizonyult. Minden részletet, a táblát, a kártyákat külön-külön, mégis egységes megjelenéssel kellett megalkotni – mesélte Boglárka, aki már folyamatosan dolgozik a szakmájában. Logók és arculatok, weboldalak grafikai tervezésével foglalkozik, valamint illusztrációkat készít megrendelések alapján.

– Egy társasjátéknál is rendkívül sokat számít a megjelenés. Egy látványos, jópofa dizájn fel tudja kelteni az érdeklődést a tartalom iránt is, ezért nagy szerep jut a vizuális terveknek és a kivitelezésnek – állapította meg a fiatal grafikus.

A Csontváry Múzeumban látható kiállítás, mely a Művészeti Kar tervezőgrafikusainak alkotásait mutatja be, a Fényfesztivál napjaiban is látogatható, nemrég a harmad­éves hallgatók kisdiplomamunkáival is bővült a bemutató. Találkozhatunk egyéb társasjátéktervekkel, látványos könyvillusztrációkkal is, sőt, a kar hallgatóinak fényművészeti tervei a Janus Pannonius utcában is felbukkannak majd.