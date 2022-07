Negyedik alkalommal rendezik meg a Máré-vár fesztivált vasárnap. Délelőtt tíz és délután öt óra között különféle családi és gyermekprogramok várhatóak, emellett folyamatosan előadásokkal is készülnek a szervezők.

Lesz moldvai népzene a Képtár zenekarral, valamint néptánc, Csajághy György tárogató muzsikája is megszólal. Ismét bepillantást nyerhetünk a középkori katonák viseletébe és harcmodorába. Az érdeklődők kipróbálhatják az íjat, a szalmafonást és a gyöngyfűzést is, késő középkori fegyverbemutatót is láthatunk.

Fellépnek a Máré Manói tánccsoport, megfigyelhetjük munka közben a Mecsek Sólymok kovácsműhely mestereit, illetve fotózkodhatunk is korabeli várurakkal, úrnőkkel és apródokkal. Lehetséges lesz parkolni a vár közelében, valamint büfével is készülnek a szervezők.

Haramza Márk előadást tart a középkori haditechnika fejlődéséről, Varga Szabolcs pedig II. Lajos király reformkísérleteiről, illetve a Máré-vár történetéről, Az elátkozott lánytól az 1956-os szabadságharcig címmel.