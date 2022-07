A fejlesztést még az előző képviselő-testület indította el, a beruházást a Területi- és Településfejlesztési Operatív Programban nyert, több mint 48 millió forint pályázati támogatásból finanszírozták, illetve az önkormányzat ötmillió forint önerővel járult hozzá a felújításhoz.

Őri László, a megyei önkormányzat elnöke méltatta a szalántai értékőrző, hagyományápoló közösséget, és elmondta, az elmúlt években Baranya megyében 82 helyszínen 5,7 milliárd forint értékben korszerűsödhettek a középületek. Kiemelte, hogy ez a folyamat nem áll meg, hiszen a következő időszakban a megyei fejlesztési keretből a TOP Plusz kiírásainak keretében mintegy 9,9 milliárd forintot fognak erre a célra fordítani.

Díszpolgárt avattak

Az ünnepség keretében díszpolgári címet adtak át Standovár Mihálynak, aki hosszú éveken át volt a szalántai horvát köz- és politikai élet motorja. A rendszerváltás után Szalánta első polgármesterévé választották, egy ciklus után önkormányzati képviselőként, illetve a horvát nemzetiségi önkormányzat elnökeként dolgozott a településért.

Forrás: Laufer László

Harminc év után most elköszön a közéletből. Polgármestersége alatt több út- és járdafelújítás valósult meg, emellett megépült az iskola tornaterme, és a gyógyszertár is. A díjat Hitre Gabriella polgármester mellett Őri László megyei elnök és Nagy Csaba országgyűlési képviselő adta át a kitüntetettnek. Standovár Mihály megtisztelve fogadta az elismerést, és köszöntötte Szalánta testvértelepüléséről, Strizivojnáról érkezett vendégeket is, akik a művelődési ház átadóján, és a szombati Horvát Napon is a szalántaiakkal együtt ünnepelnek.