Ebben a kérdésben nyújt segítséget a Magyar Honvédség, amely egy olyan szolgálati formát indított el (Önkéntes Katonai Szolgálat) tavaly ősszel, ami ugródeszka lehet a felsőoktatásba, hiszen a féléves szolgálatért akár 32, az egyéves szolgálatért pedig 64 többletpont is járhat, és egyben anyagi támogatást is nyújt. A tavaly őszi programba országosan mintegy ötszázan kerültek be, többen azóta is a seregben szolgálnak.

A honvédség szeptember 5-én újra elindítja az Önkéntes Katonai Szolgálatot az ország valamennyi megyéjében, így Baranyában is. Jelentkezni legkésőbb augusztus 15-ig lehet a megyeszékhelyek toborzóirodáiban, Pécsett a Kisfaludy utca 5. szám alatt, illetve az iranyasereg.hu oldalon vagy az [email protected] e-mail-címen.