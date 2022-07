Céges előnyök

A járulékspóroláson túl a cég azért is nyer, mert adott területen a több évtizednyi tapasztalattal rendelkezők jelentősen növelhetik a munka hatékonyságát. Az idősebb munkavállalók továbbá nem csak az iskolában tanultakból építkezhetnek, gyakorlati tudásuk is van és ennek kapcsán kitűnő mentorok is. A nyugdíjas dolgozók emellett lojálisabbak, mert méltányolják a késői megbecsülést is, valamint kevésbé mobilisak és előny az is, hogy sokkal szigorúbb a munkamoráljuk.