A Magyar Szemorvostársaság Alberth Béla emlékérmet adományozott dr. Csutak Adrienne professzornak, a PTE Klinikai Központ Szemészeti Klinika intézetigazgatójának, a magyarországi szemészeti ellátásért folytatott kiemelkedő tevékenységéért.

A rangos díjat kétévente ítélik oda annak a szakembernek, aki munkáját kiválóan, példamutatóan végzi.

Dr. Csutak Adrienne 1996-ban kezdte kutatómunkáját a Debreceni Egyetem Orvostudományi Karán, könnyminták enzimatikus vizsgálataival. PhD-fokozatának megszerzésével szinte egyidőben szemész szakorvosi címet is szerzett. Jelenleg a PTE Szemészeti Klinikájának vezetőjeként a betegellátás minőségi színvonalának emelése mellett fontos céljának tartja az alapkutatás innovatív szintre történő emelését.

Munkacsoportja kutatási eredményeiként európai, amerikai és magyar szabadalmakat jegyez. Innovációs tevékenységét a Johns Hopkins Egyetem Invention of the Year díjjal (2001), a Debreceni Egyetem Innovációs díjjal (2004), a Magyar Szabadalmi Hivatal Millennium díjjal (2008) jutalmazta. A Magyar Szemorvostársaság elnökhelyettese, a Szemészeti Szakmai Kollégium és számos szakmai társaság tagja. Továbbá a Plos One folyóirat szerkesztőbizottsági tagja, rendszeresen végzi a magyar és a külföldi folyóiratok és pályázatok lektorálását.

Dr. Alberth Béla (1925-2006) szemészprofesszor 1951-ben szerzett orvosi diplomát. Nevéhez fűződik a szaruhártya-átültetés meghonosítása Magyarországon. Az első műtétet 1954-ben végezte, összesen pedig közel négyezret, amiért megkapta a világ egyik legnagyobb szemészeti kitüntetését, a Graefe-díjat is