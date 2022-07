Öt-hatórás munkáért ötvenezer forint is elkérhető

– Ehhez persze az kell, hogy valaki vállalja, hogy tetőre is fel kell mennie, de a valóban nehéz munkát mégis a mester végzi – mondta lapunknak az egyik pécsi ács, aki azt is elárulta, hogy bizonyos tetőjavítások esetében (például kémény körüli beázással járó fólia- és cserépjavítás, bádog visszahelyezése) 80-100 ezer forintos tétel is lehet, de kedvezményesen is 50 ezer forintba kerülhet az öt-hat órás művelet.

Egyes szakmai portálokon úgy számolnak, hogy a tetőfedők akár 60 ezer forintot is elkérhetnek egy nyolc óráig tartó munkáért. Tény, hogy magunk is találkoztunk olyan céggel, amelyik 75 ezer forintért helyez be egy teljesen standard tetőablakot Pécsen és környékén.

Egyelőre még kitart az építőipar lendülete

Festésre és gipszkartonozásra ötezer forintos négyzetméterár sem mondható már rossznak, ezzel szemben viszont a másik oldalon tapasztalt, több évtizedes gyakorlattal rendelkező diplomás munkavállalók sem keresnek annyit, mint egy segédmunkás. Egyes vélemények arra is figyelmeztetnek, hogy a 2008-ban indult világválság idején a recesszió éppen az építőipari ágazatot sújtotta, az orosz–ukrán válság miatt kialakult helyzet pedig hasonló következményekkel járhat, hiszen az áremelkedés végül azzal a veszéllyel fenyeget, hogy végül egyre többen lemondanak a beruházásokról, építkezésekről. A Központi Statisztikai Hivatal adataiból kiolvasható, hogy míg 2009-ben még 982 lakást építettek Baranya megyében, egy évre rá már csupán 478-at, az ezt követő években pedig egészen 2016-ig tovább csökkent a szám: akkor már csak 155 új lakás épült. A kormányzati intézkedéseknek hatására fordult meg ez a folyamat, aminek következtében 2020-ban újra 508 lakás készült el.

Mindenesetre a KSH tavaszi adatai szerint az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint több mint tíz százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, a lendület pedig az emelkedő árak ellenére még bőven kitart. A néhány héttel ezelőtt közölt országos adatok szerint a megkötött új szerződések volumene 33,9 százalékkal, ezen belül a magasépítési szerződéseké 43,4 százalékkal, a mélyépítésre vonatkozóké 25,2 százalékkal nagyobb volt a tavaly áprilisinál.