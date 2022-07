A már korábban átadott Szent László szobor után most egy olyan emlékművet is avattak, mely a történelmi Magyarország összes Szent Lászlóról elnevezett települését térképszerűen összesíti. – László király alakja mai napig határozottságot, bátorságot és erőt sugároz, s uralkodása alatt hazánk virágkorát élte – mondta a házigazda település polgármestere, Pasztorek Zoltán. – A mai világban is sokat meríthetünk az ő történetéből, s egyben felelősség is számunkra, hogy továbbadjuk az emlékezetét – tette hozzá a közösségvezető.

Forrás: Pasztorek József

A találkozó programjába a helyi lakosság is bekapcsolódott, az iskolások, óvodások műsorral is készültek.