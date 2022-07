A kert ötlete egy 1990-es ausztriai, vidéki nyaralás során született, mikor Schladmingból a város rengetegébe visszatérve Petri Péter és családja úgy érezte, szükségük van a természet közelségére. Egy telekkel indultak, most pedig 5,5 hektáron terül el a kis erdei paradicsom, melyben mindent a tulajdonos – aki mellesleg régóta barkács boltot üzemeltet – keze munkáját dicséri.

Autodidakta módon sajátította el a fák, virágok és bokrok ültetéséhez szükséges tudnivalókat, sőt, kis szökőkutakat és egy halastavat is épített, benne fickándozó aranyhalakkal. Számos növényfajt telepített, így a kert arborétumként is működik, ahol a látogatók megismerkedhetnek az itt található növényekkel.

– Minden országban, ahol jártam, ellátogattam az ottani kertészetbe és hoztam haza valamit – mesélte Petri Péter.

Rózsák, leanderek és orgona is virágzik évről-évre, a számos örökzöld fajta pedig egész évre megadja a hangulatot, rendkívül népszerűek a tulipánfák is. A kert túrázásra is alkalmas, közel 2,5 kilométer erdei utat járhatunk be.

Egy aprócska kápolnára is rábukkantunk az egyik ösvényen járva – ez akár esküvők helyéül is szolgálhat, a kertet ugyanis rendezvényhelyszínként is megnyitották. Menyegzők mellett iskolák családi napjai alkalmából is szoktak érkezni vendégek, akiket több rendezvénysátor, étkező, kemence, grill konyha és kuglipálya is vár.

Különlegesen szép meglepetést jelentett, még így a nyár közepén is, az egyik meredek út tetején álló hangulatos kis betlehem, benne az ajándékot hozó napkeleti bölcsek és a Szent Család figuráival.

– Karácsonyra készülve mindig feldíszítjük az egyik fenyőt és itt kortyolgatunk forró csokoládét – mesélte a tulajdonos, s hozzátette, az ünnep táján szokás szerint egy-egy napra a helyiek számára is megnyílik a kert.