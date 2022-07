A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy a nagy melegben okozottan ügyeljenek a folyadékbevitelre, ezen kívül a szabadtéren dolgozók, illetve a szabadtéri rendezvényeken szórakozók bő, szellőző ruházattal és naptejjel védjék bőrüket a leégés ellen. Arra is felhívják a figyelmet, hogy akik a szabadságukat vízparton töltik, a déli órákban kerüljék a napozást.

Pécsi rekord a legek között

Július az egyik legmelegebb nyári hónapunk. Több rekord is ehhez a hónaphoz fűződik. 2007. július 20-án megdőlt az abszolút maximum hőmérséklet, Kiskunhalason 41,9 fokot mértek, azóta is ez volt a legmelegebb nap az országban. Ezen a napon egy másik rekord is megdőlt, Pécs-Árpádtető a legmagasabb napi minimum hőmérsékletet könyvelhette el, 27.9 fokkal. Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatsora szerint Baranyában a júliusi napi rekord hőmérséklet 1950 július ötödikéhez köthető, ekkor Pécsen 41,3 fokig emelkedett a hőmérő higanyszála. Idén a megyében még csak súroltuk a negyven fokot, de valószínűsíthető, hogy most hétvégén átlépjük.

Buszsofőrök fülkéjét is ellenőrizték

A Technológiai és Ipari Minisztérium kezdeményezésre az ország összes kormányhivatala egységes szempontrendszer szerint folytatott munkavédelmi célvizsgálatot az idei első hőségriasztás idején. Az ellenőrzések elsősorban a közvetlen napsugárzásnak kitett szabadtéri munkahelyekre terjedtek ki, de a szakemberek megfordultak konyhaüzemekben, városi autóbuszok vezetőfülkéiben is. A feltárt szabálytalanságok harmadánál a munkaadó nem készített kockázatértékelést vagy nem tartott munkavédelmi oktatást. A mulasztások kevesebb mint tizede esetében nem kaptak a dolgozók a folyadékveszteség pótlásához védőitalt, mintegy kétszer ennyiszer annak hőmérséklete nem felelt meg az előírásoknak.