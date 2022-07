Még bő egy hét van hátra a lakossági energiaárak emelkedéséig, így most még érdemes lecserélni azokat a hagyományos nagy fogyasztású régimódi villanykörtéket, melyek az új árak mellett horror csekkeket eredményezhetnek augusztus végére. Nem is gondolná az ember, hogy egy jó helyre felszerelt mozgásérzékelő lámpával és egy energiatakarékos izzóval mennyit lehet megspórolni, nem csak éves, de akár havi szinten is, hiszen az átlagfogyasztók villanyszámlájának nagyjából a negyedét a világítás teszi ki.