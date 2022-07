Támadnak, aztán kérnek 2 órája

Megint a kormánytól kér pénzt Pécs

Miközben az elmúlt évek azzal teltek el a baloldali városvezetés részéről, hogy a kormányt különböző okokból és irányokból támadja, addig többször is kormányzati támogatást kértek – és kaptak is például a Vásárcsarnok befejezésére, vagy a kieső adóbevételekre – és most is erre készülnek. Tavaly egyébként egymilliárdos pályázatot elbukott a város, mert a nemzeti oldal szerint nem időben nyújtották be a támogatást.

A jogi és ügyrendi bizottság szerdán tárgyalhatja azt az előterjesztést, amely arról szól, hogy az önkormányzat adjon be kérelmet a belügyminiszter és a pénzügyminiszter pályázatára, ami az önkormányzatok rendkívüli támogatását szolgálja. Az előterjesztés szerint Péterffy Attila polgármester azt javasolja, hogy a város finanszírozási helyzetére való tekintettel éljen a helyi önkormányzatok 2022. évi kiegészítő támogatás igénylésének lehetőségével. Mint közölte, az igényelt támogatási összeg várhatóan legfeljebb 345 millió forint lesz, a pénzt működési célokra (közüzemi díjak fizetésére, városüzemeltetésre, étkeztetés fizetésére, valamint óvodai, szociális és kulturális feladatok ellátására) fordítanák. A pályázatot szeptember 30-ig lehet benyújtani - teszi hozzá. Hasonló támogatást nyújtott be 2021 nyárán is az önkormányzat, akkor egymilliárdot kértek, 53 millió forintot kaptak. Ezt követően pedig az újabb, immár november 10-ei határidővel beadandó milliárdos igényt öt nappal később, november 15-én küldték csak el, amivel semmilyen esélyt nem adtak meg annak, hogy támogatásban részesülhessenek egyáltalán.

Érdekesség, hogy a baloldali városvezetés szerint a koronavírus-járvány miatt 2020-ban 3,7 milliárdos kiesése keletkezett az önkormányzatnak, de ennek a kompenzációját akkor nem kérték a kormánytól – tény, hogy egymilliárdos pozitív maradvánnyal zárták azt az évet. Aztán 2021-ben a gazdasági nehézségek ellenére az iparűzési adóbevétel 8,5 milliárd volt, amihez még további kétmilliárd forintnyi állami kompenzáció érkezett a mikro-, kis- és középvállalkozások adott iparűzési adókedvezmény miatt. Ez pedig a legmagasabb arányú, 100 százalékos támogatás volt a hazai önkormányzatok között.

Mint emlékezetes, a 2021-es büdzsé tervezéskor a balliberálisok még intézménybezárásokkal, létszámleépítésekkel vagy a közvilágítás kikapcsolásával riogatták a pécsieket, sőt, 2020-ban Péterffy Attila még a város karácsonyfáján a díszkivilágítást is kapcsolgatta, hogy a politikai akciójával hívja fel a figyelmet az önkormányzat sorsára. – A lekötött működési és fejlesztési források mellett 2021-ről is maradt szabad maradvány – ezt már idén tavasszal mondta Csizmadia Péter, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság fideszes elnöke az előző év zárszámadása kapcsán. – A pazarló és a holdudvart kifizető és kiszolgáló hanyag baloldali gazdálkodás ellenére történhet ez meg, ami mutatja, hogy az előző városvezetés idején elindított, cégeket és intézményeket érintő szerkezetátalakításnak hosszú távon ilyen hatása van a működésre és amihez igénybe kellett venni a visszatérítendő állami támogatás.

