Dr. Goodall 1977-ben alapította a Jane Goodall Intézetet, mely folytatja a Gombe-i kutatásokat, és vezető szerepet tölt be a csimpánzok és élőhelyeik védelmében. Az intézet széles körben ismert az innovatív, közösség-központú természetvédelem megalapozásáról és afrikai fejlesztési programjairól, valamint a Roots and Shoots (Rügyek és Gyökerek) környezeti nevelési világhálózatról és humanitárius ifjúsági programjáról. Ezek alapozták meg a pécsi eseményhez hasonló programok szervezését is.