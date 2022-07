Levendulaszüretet hirdetett az aranyosgadányi önkormányzat szombat délutánra, ennek keretében a Kossuth Lajos utca és a Petőfi Sándor utca közötti területen, a halastó melletti ültetvényen szedhették tasakokba a résztvevők az illatos virágokat. Kedvükre fényképezkedhettek is az érdeklődők, amatőr és profi képek témájául, hátteréül egyaránt szolgált a lila levendulatenger. Mi sem jelzi jobban, hogy a szervezők mindenre gondoltak, egy fehér biciklivel, mint különleges látványelem is készültek.

Vasárnap búcsút tartanak, a Szent László tiszteletére szentelt kápolnában délután négykor ünnepi szentmisét mutat be Dohány Zoltán atya. Ennek keretében az idén termelt levendula megáldására is sor kerül. Ezt követően a kápolna melletti teremben levendulás ételek kóstolójára is várják az érdeklődőket, akik a többi között levendulával ízesített süteményeket és szörpöt is ízlelhetnek.