Az év elején megújult NAV-portálon már elérhető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal új ügyintéző felülete, az Ügyfélportál (ÜPO), amely fokozatosan leváltja az eBEV-et. A két felület kezdetben párhuzamosan működik, biztosítva a felhasználók kényelmes és biztonságos átállását.

Mint Barlai Krisztinától, a NAV Baranya megyei szóvivőjétől megtudtuk, az ÜPO a Windows, Android, iOS operációs rendszerekből, valamint az Edge, Firefox, Opera, Chrome és Safari böngészőkkel is működik, mobileszközökre is optimalizált, akadálymentes és teljes tartalma elérhető angol nyelven is. Az ügyintéző felület ügyfélkapus azonosítással használható, az oldal testre szabható, vagyis egyéni igény szerint beállítható, hogy a kezdőképernyőn milyen adatok, csempék jelenjenek meg.