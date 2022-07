– A következő fázis az oltások beadása volt. Ez is a Klinikai Központ dolgozóinak feladata lett...

– Azt gondolom, hogy a kormányzat helyesen járt el. Itt is oltóanyag-bőség volt, gördülékenyen ment az oltás, és külön kiemelendő az, hogy a kollégák nagyon udvariasan fogadták a százszámra érkező polgárokat.

– Ha nincs járvány, akkor ez a beszélgetés egészen máshogyan indult volna. Gyaníthatóan a befejezett vagy a még zajló beruházások lett volna az első téma. Amelyeket, gondolom, szintén befolyásolt a covid.

– Igen, befolyásolt, de nem vészesen. A Modern Városok Program keretében ment végbe a legtöbb beruházásunk, és országos összevetésben is kiválóan teljesítettünk. Gyakorlatilag lezártuk ezt a szakaszt, befejeztünk nagyon sok beruházást az Általános Orvostudományi Karon, az Egészségtudományi Karon, a Műszaki és Informatikai Karon, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon, a Természettudományi Karon, és kisebb mértékben egyéb karokon is. Ugyanakkor a Fogászati Klinika már EFOP-pályázatból valósult meg, szintén határidőre. Hellyel-közzel voltak csak kisebb nehézségek, apróbb csúszások, amelyek valamilyen szinten a covidnak tudhatók be, de némi átütemezésre azért is szükség volt, mert időközben az építőipari árak igencsak elszabadultak. Összességében azt hiszem, hogy ez országos összevetésben is egy rendkívül sikeres program volt.

– És jönnek az újabbak?

– Igen, jönnek. Most van egy tudományos és innovációs park pályázat, ami már elkezdődött, lépésenként haladunk előre a megvalósítással is. Ezek a létesítmények a Műszaki és Informatikai Kartól fognak terjedni egészen a Szentágothai János Kutatóközpontig. Ezen felül a Szentágothai melletti nővérszállót fogjuk átalakítani, ami egy óriási kihívás lesz.

– Térjünk rá a rektori munka egyéb kihívásaira. Küzdelmes volt az elmúlt négy év?

– Korábban orvoskari dékánként tevékenykedtem, mi tagadás, az jóval egyszerűbb volt. A kari kultúrák ugyanis igen eltérőek. Bizonyos mértékig ezekhez alkalmazkodni kell, másfelől viszont azt is gondolom, hogy a kari kultúrákat meg kell változtatni. Egy jóval hatékonyabb, a minőségi oktatás és a minőségi kutatás, innováció irányába elkötelezett oktatói gárdát kívánok majd örökségül hagyni. A változás elkerülhetetlen, ráadásul ez a karok érdeke is. A kari vezetésektől azt várom, hogy a saját környezetük számára tartott „performance”-ok helyett inkább igyekezzenek olyan irányba terelni a szervezetüket, amely megfelel a 21. század kihívásainak. És igen, kell alkalmazkodni az egyéb kihívásokhoz is, a kormányzati szándékhoz, az európai uniós fejlesztések irányaihoz.

– Ezzel rá is fordultunk a következő témára, a modellváltásra. Mik a tapasztalatok eddig?

– A modellváltás folyamata természetesen még nem fejeződött be. Az ehhez való alkalmazkodásnak van olyan eleme, ami éppen az imént került elő: ez pedig a szemlélet- és kultúraváltás. Tudomásul kell venni, hogy mindenütt elvárás a minőségi teljesítmény. Például a hallgatói létszám növelése, ami régebben egyedüli bevételt hozó paraméter volt sok kar számára, az most már nem annyira van előtérben, fontosabb lett a minőség fokozása. Azaz azok a hallgatók, akik kiesnek a rendszerből, mert ugyan felvételt nyertek, de nem végeznek, gyakorlatilag hátrányosan befolyásolják az egyetem gazdálkodási helyzetét. Ugyanúgy azok is, akik nem haladnak a mintatanterv szerint. Alapvető érdekünk, hogy kellő számú minőségi hallgatónk legyen. Fontos a tudományos és innovációs teljesítmények növelése. Összességükben a tapasztalatok jók, a helyes irányba mozdultunk el.

– Hogy látja: jó pályán van most az egyetem?

– Én azt gondolom, hogy igen. A változtatás mindig mozgásteret is nyit. Ennek kihasználása a rektori ciklusomnak a legfőbb célja, tehát amennyire lehet, használjuk ki a lehetőségeket. Kétségtelen tény, hogy a háború és az energiaválság újabb kihívásokat is jelent.