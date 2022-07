Az egyetemistaévek kezdése nemcsak anyagi, de pszichés kihívásokat is tartogat a fiatalok számára. Az új életforma rengeteg lehetőséget kínál, azonban egy támogató közösség sokat segíthet abban, hogy a diákok minél könnyebben vegyék az akadályokat, az új feladatokat.

Az MCC programkínálata már önmagában is sokrétű, az egyetemista fiatalok számára azonban szakmai, baráti közösséget, sőt, ingyenes pécsi, belvárosi lakhatást kínál. Emellett közvetlen formában, kiscsoportokban is tanulhatnak és fejlődhetnek a kollégium hallgatói. Nemzetközi mobilitási pályázatokra, ösztöndíjakra is pályázhatnak. A Mathias Corvinus Collegium Egyetemi Programjára augusztus 7-én, éjfélig jelentkezhetnek a középiskolai tanulmányaikat idén befejező diákok.

Az Egyetemi Program a juniorképzéssel indul, amelyre Baranyában azok jelentkezhetnek, akik szeptembertől kezdik meg egyetemi tanulmányaikat Pécsen.

Forrás: Nagy Laura

A juniorképzés magas színvonalú alaptudást kínál a diákoknak, segítve a magabiztos fellépést, a munka világában való versenyképessé válást. Ennek érdekében ingyenes nyelvkurzusokat is kínálnak. Segítenek szert tenni hatékony kommunikációs készségekre és nyitott gondolkodásmódot kialakítani, hangsúlyt fektetnek az íráskészségre is.

– Olyan tehetséges fiatalokat szeretnénk képezni, akik jól ismerik a nemzetközi folyamatokat, ugyanakkor saját sorsuk mellett a magyarság, az ország és a szűkebb környezetük jövőjének alakítása kapcsán is felelősen gondolkodnak – fogalmazta meg a célkitűzéseket Pónusz Róbert, az MCC pécsi képviseletének vezetője.

– A juniorképzés az Egyetemi Program zászlóshajója – tette hozzá. Ezt a másod- és harmadéveseknek szóló, kétéves iskolarendszeri képzés és a mesterképzésen lévőket célzó Vezetőképző Akadémia követi. A diákok a tanulmányaik során folyamatos mentorálásban részesülnek, és az elméleti tudás átadása mellett gyakorlati tapasztalatokkal is gazdagodnak. Elismert külföldi professzoroktól, szerzőktől, vállalati és kormányzati döntéshozóktól hallgathatnak előadásokat, hazai és külföldi ösztöndíjakra is pályázhatnak.

A képzésben kiemelt hangsúlyt kap a személyesség, az önálló gondolkodásra való felkészítés, a profi vitakultúra és a párbeszéd.

– A képzés az angolszász college-rendszer alapjaira épül. Alulról szervezett, a diákok és az oktatók közvetlen kapcsolatára alapozó, kis létszámú műhelyfoglalkozások, tutoriális rendszerű képzések – tette hozzá a képviselet-vezető.

Az MCC közérdekű tevékenysége során anyagi helyzettől függetlenül kínál fejlődési lehetőséget a legtehetségesebb magyar fiatalok számára. A 26 éves intézmény programjait Kárpát-medence-szerte immár 24, a közeljövőben pedig 35 magyarlakta településen teszi majd elérhetővé programjait, így várhatóan több mint 9000 fiatal tehetséget támogatva.