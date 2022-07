Két évnyi kényszerszünet után a felújított szászvári strand nyitását július elejére tervezték, a fürdő azonban még mindig zárva: a víz minősége nem felel meg az előírásoknak. Ugyanaz a baktérium okozza a problémát, amivel már a korábbi években is akadt gond - az önkormányzatot váratlanul érte a mintavételezés eredménye, hiszen a közelmúltban zárult felújítás során a gépházban is történtek korszerűsítések, többek közt a megfelelő minőségű víz biztosítása érdekében.

Szezon előtt a Baranya Megyei Kormányhivatal népegészségügyi szakemberei valamennyi medencés fürdő, így a szászvári strand ellenőrzését is elvégezték. - A strand korszerűsítése - közegészségügyi szempontból - megfelelő volt, ugyanakkor a nyitáshoz szükségesek a jogszabálynak megfelelő fürdővíz-vizsgálati eredmények is - tájékoztatta lapunkat a Kormányhivatal. - Mivel az ellenőrzött vízminta egyik bakteriológiai paramétere nem felelt meg az előírásoknak, a fürdő biztonságosan csak a vízminőség helyreállítását, javítását követően üzemeltethető - tették hozzá.

A szászvári önkormányzat az okok keresése mellett mindent megtesz a probléma mielőbbi megoldása érdekében - több helyről kértek szakmai tanácsot, új vegyszerrel próbálkoznak, bízva abban, hogy az e heti mintavétel már tökéletes eredményt hoz.

Az ivóvíz minőségével nincs gond

Felmerült a kérdés a szászváriakban, hogy az ivóvíz minőségét is érinti -e vajon a probléma. Fontos tudni, hogy azzal nincs semmi gond - a kutakat, a vezetékrendszert folyamatosan ellenőrzik a szakemberek, a mintavételezések is gyakoriak, és rendszeresek, a szászvári ivóvíz minősége mindenben megfelel az előírásoknak.

Találgatják, hogy a strand vizénél mi okozhatja a problémát - lehet, hogy a megerősített kerítés ellenére is bejáró állatok okozzák a szennyeződést. A puffer tároló ismételt takarításával is próbálkoznak, de felmerült az is, hogy a gépházban, vagy a rendszerben esetlegesen pangó vízben telepszik meg a baktérium.