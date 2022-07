Kemenesi kiemelte az egyéni felelősségét is: – Ahhoz, hogy a rövid és hosszútávú hatásokat mérsékeljük elővigyázatosnak kell lenni. Sokan az intézkedések hallatán továbbra is a végső megoldásnak számító lezárásra asszociálnak, holott a kezünkben lévő egyszerű és hatékony eszközökkel a működésünk folyamatos biztosítása mellett is minimalizálhatóak a vírus káros hatásai. Ezek: maszk – jókor jó helyen, vakcinák – megfelelő dózisban és megfelelő időzítésben, zárt terek ventillációja, tesztelés.

Kemenesi hozzátette azt is, hogy továbbra sem érdemes a vírust elkapni, hiszen ezernyi kérdés maradt megválaszolatlan a vírus működésére, főként a long-covid (elhúzódó covid) jellegére és hatásaira vonatkozóan.

– Ráadásul korábbi fertőzés, a vakcinával együtt sem nyújt az újrafertőződés ellen védelmet, a vírus előbbiekben ismertetett változásai miatt, tehát a fertőzés elleni védelem – például a maszk – mindenki számára fontos! – hangsúlyozta a virológus.

Új vakcinákra van szükség

– Már klinikai fázisban vannak a második generációs COVID-19 vakcinák – árulta el Kemenesi Gábor. – Többféle megoldás született, de a lényeg, hogy lekövetve a vírus evolúcióját az eredeti Wuhan-törzs, Omicron-ra történő cseréjével vagy egy Omicron komponens bevezetésével hatékonyabb antitestes immunitást váltanak ki az újabban cirkuláló variánsok ellen, azaz jobban ellensúlyozható az újabb és újabb variánsok jobb terjedése. Fontos újra megjegyezni, hogy a megfelelő dózisban felvett vakcinák továbbra is jól védenek a kórházi kezelés és súlyos állapot ellen, de a mostani jelenség hátterében álló, fertőzés elleni védelem kikerülésével lépést kell tartani.