A család azonban nem csak az új vásárcsarnokba költözésbe fektetett az elmúlt időben, a gazdaság technológiáját, ezen keresztül pedig az organikus finomságok minőségét és szavatosságát is sikerült tovább növelniük. A tejet a tehénből például „pillanathűtőn” keresztül fejik, ami annyit tesz, hogy a 37 fokos tehéntej, egyből légmentesen a hűtőbe folyik és ezáltal néhány percen belül 4-5 Celsius fokosra hűl le. Ennek köszönhető, hogy házi tejük a megyében egyedülálló módon akár 7-10 napig is megőrzi minőségét és szavatosságát. A sokmilliós beruházások azonban nem a vevőkön csattannak, továbbra is a megszokott 250 forintos áron árulják a házi tehéntej literjét.

Ráadásul a standjukon nem csak a saját finomságaikat árulják, hanem a régió hasonló minőséget kínáló manufaktúráinak ínyencségeit is: a kecsketejből készült termékek Illa Gábor, pécsi szobrászművész gazdaságából, a házi sajtok pedig a rózsafai Németh István kézműves konyhájából kerülnek a pult mögé.