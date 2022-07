A kezdeményezésre a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága, a Civil Közösségi Szolgáltató Központ, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt közös, országos szervezésében kerül sor Baranyában is.

– Várjuk a civil szervezet tagjait és a felhívásunkra jelentkező véradókat, készüljenek a szeptemberi lehetőségre, aki csak teheti, adjon vért – mondta Várdainé Kiss Krisztina, a Baranya megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ munkatársa.

A motiváció érdekében nyereményjátékkal is készülnek, helyi és a megyében működő szervezetek és cégek által felajánlott értékes ajándékokkal és élményekkel gazdagodhatnak a véradók. A lista folyamatosan bővül, de már most szerepel rajta többféle termelői ajándékcsomag, könyvek, szabadulószoba és quadozás kuponok, családi belépők a Máré-várba, a Bikali Élménybirtokra, Siklósi és a Szigetvári várakba, airsoftozás és masszázs jegyek is szerepelnek a nyeremények között. Felajánlást tett a Pécsi Nemzeti Színház, a szerencsés véradók az igazgatói páholyból nézhetnek meg egy előadást. Belépőkkel jutalmazza a véradókat a Janus Pannonium Múzeum is.

– Jó látni azt, hogy sokan és egyre többen állnak mellénk. Természetesen továbbra is örömmel fogadjuk a felajánlásokat – mondta Várdainé Kiss Krisztina.

– Szeretnénk, ha a fiatalok minél többen kedvet kapnának a véradáshoz, ezért az első véradók még egyszer bekerülnek a kalapba, azaz dupla eséllyel indulnak a nyereményekért. Akik segítenek nekünk a Civil Véradás népszerűsítésében barátaik körében, úgy, hogy saját véradásukról fotót posztolnak az esemény alá, szintén plusz egy eséllyel indulnak a nyereményekért – tette hozzá.

A leendő és rendszeres véradók tehát már készülhetnek a szeptemberi nagyszabású akcióra, amely 21 helyszínen zajlik majd. Pécsen, Komlón, Mohácson, Mágocson, Sellyén, Siklóson, Nagynyárádon, Gödrén és Szigetváron is lesznek véradó alkalmak.

A FutaPécs Egyesület annak a szervezetnek, akitől a legtöbben érkeznek vért adni, 25 fős záróbuli futást ajánl fel, ahol bármilyen táv lefutása mellett ingyenes vacsorával, italfogyasztással jutalmazzák a segítőket.