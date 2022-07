Újabb tévút lenne? 11 órája

Szakértők szerint is magas a talajvíz a Tüskésréten a tervezett akvapark helyén

Cölöpözést, nagy fokú tervezői odafigyelést, valamint részletesebb talajvizsgálatokat javasoltak a szakemberek a tüskésréti terület talajviszonyairól készült tanulmányban az akvapark építéséhez. Az is kiderült, hogy a megvalósíthatósági tanulmány nem javasolja, hogy akvapark, hotel és kalandpark mellett még sportcsarnok is épüljön. Termálvíz van, bár a legbiztosabb vízvételi lehetőség is hét kilométerre és magántulajdonban van.

Bóka Máté Bóka Máté

Nem, ez nem Pécsen van. Fotós: Shutterstock

Nem, ez nem Pécsen van. Fotós: Shutterstock

Az akvaparkról szóló ötletpályázathoz kapcsolódóan olyan dokumentumokat is kénytelenek voltak most kiírás mellé mellékelni a baloldaliak, amiket eddig nem hoztak nyilvánosságra. Ezek között van a megvalósíthatósági tanulmány, a talajvizsgálatai és környezetvédelmi, hidrogeológiai jelentés, valamint az előzetes földtan-, vízföldtani tanulmány a termálvíz-feltárási lehetőség biztosítására. Valamit el kell hagyni A megvalósíthatósági tanulmányban az szerepel, hogy a korábbi elképzeléssekkel szemben ahhoz, hogy gazdaságos legyen a létesítmény, az akvapark mellé hotelt és kalandparkot kell építeni, a sportcsarnokot viszont el kellene hagyni. Az akvapark nagyjából évente 200 milliós mínuszt termelne (úgy számoltak, hogy a belépések száma hetente nyáron 1070 fő lenne, ezen kívül időszakban pedig fele ennyi), ugyanennyit a sportcsarnok is, a kettőt pedig már nem tudná ellensúlyozni a kalandpark és a hotel. Egyébként 200 szobás szállodával és 30 ezer forintos átlagos szobaárral és legalább 50 százalékos kihasználtsággal számoltak, de fontosnak tartották, hogy a konferenciaturizmusra is hangsúlyt kell fektetni - ezzel lenne meg a 230 millió forint körüli éves többlet. A kalandparknál 650 milliós jegybevétellel kalkuláltak, amivel nagyjából 300 milliós nyereséget hoznának, így lehetne pozitív mérlege a létesítményegyüttesnek. A tervpályázati kiírásban fentiek ellenére szerepel az is, hogy egy "rendezvénycsarnok" megalkotására is várják az ötleteket.

Építésre alkalmas, de... Ahogy már korábban megírtuk, a Tüskésréthez közel található Kodály Központ építése közben derült ki, hogy több száz cölöpöt kell leverni, mert az a talaj nem tudta volna megtartani az épületet. A tavaly elkészült talajvizsgálat a Tüskésrétnél hasonló eredményre jut. Mint írják, geotechnikai szempontból beépítésre alkalmas ugyan ez a rész, de homokos-iszapos-agyagos rétegek legalább 10-25 méteres mélységig megtalálhatóak, a felszínhez közel a rétegek általában lazák, puhák, korlátozottan teherbírók. A felső 6-8 méteres zóna alacsony teherbírású, jelentős terhelésű épületek és szerkezetek alapozására nem javasolt. A tömörebb rétegek a terepszint alatt 8-9 méteres mélységben vannak. Kijelentik, hogy a felszín alatt ugyan építhető pinceszint, de a magas talajvíz miatt ez költséges megoldás lehet. Az épületek alapozási javaslataként cölöpözést jelöltek meg a szakértők, akik szerint célszerű kevéssé tagolt, egyszerű alaprajzú, térben merev szerkezetek tervezése. A talajvízzel szemben védekezni kell, mert akár "fel is úszhatnak" az építmények, közművezetékek is. A parkolók, utak esetében is vastagabb alappal kell számolni, és az altalajt is meg kell erősíteni. Megjegyzik, a magas talajvíz okozta fagyveszély ellen szintén fel kell lépni. A kivitelezés során is lehetnek problémák, mert esős időben szokványos munkagépekkel nehézkessé válhat munka. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a tényleges építmények, szerkezetek pontos adatainak ismeretében kiegészítő talajfeltárásokra van szükség. Termálvíz: lehetőségek vannak A termálvízzel kapcsolatos elemzések alapján három lehetőséget vázoltak fel a szakemberek. Az egyik lenne az, hogy nagyjából 300-500 méter mélyről 38 Celsius foknál nem melegebb, langyos vizet hoznának fel, amire nagy esély van a Tüskésréten és annak környékén. A második lehetőség az úgynevezett termálkarsztvíz beszerzése 1200-1500 méter mélyről, ami akár 60 fokos is lehet. Mivel konkrét fúrás az ezt tartalmazó réteget még nem tárta fel, így pontos ismeretek nincsenek erről, mindössze földtani ismeretek alapján valószínűsíthető, hogy ez is felmerülhet megoldásként. A jelentés szerint a harmadik lehetőség a meglévő Nagykozár-3 (Nk-3) termálkút vízének felhasználása. Ez a legalacsonyabb kockázatú vízellátás lenne, hiszen ez egy bevizsgált kút, ami 2018-as ellenőrzés szerint naponta nagyjából 1200 köbméternyi 49 Celsius fokos vizet biztosíthat. Nagykozártól Tüskésrétig egy 6,7 kilométeres szigetelt vezetékkel lehetne Pécsre szállítani, ami alatt 5-7 fokkal csökkenne a víz hőmérséklete. Ez a kút jelenleg egy kővágószőlősi magánvállalkozás birtokában van.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!