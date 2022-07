Vitathatatlan, hogy a nyár egyik kedvenc csemegéje a főtt kukorica, nem véletlen, hogy a nyaralóhelyeken a lángos és a palacsinta mellett az egyik leggyakrabban kínált harapnivaló. Ráadásul a növény időzítése is tökéletes, hiszen ha időben lett vetve, akkor pont a vakáció legmelegebb időszakában, július közepén kerülhet az asztalra. A háziasszonyok között megoszlanak a vélemények afelől, hogyan kell megfőzni a csemegekukoricát. A legtöbben egy kis sót tesznek a forrásban lévő vízbe, mások egy kiskanál cukrot adnak hozzá, de akadnak, akik arra esküsznek, hogy egy kis vajat kell a csövek mellé az üstbe.

Ha az elkészítés módjában nem is mindenki ért egyet, annyi mindenesetre vitathatatlan, hogy a nyaralások kedvenc csemegéjének fogyasztása egészséges a szervezet számára. – A kukoricának magas a magnézium-, foszfor- és mangán tartalma, de olyan fontos vitaminok is megtalálhatóak benne természetes formában, mint a C-, E- és D-vitamin – mondta Török Erzsébet, pécsi táplálkozási tanácsadó. – A kukorica rosttartalma az emésztést könnyíti, míg a benne lévő folsavnak köszönhetően energiával tölti fel a szervezetet. A narancssárga színezetű zöldségek és gyümölcsök emellett tartalmaznak beta-cryptoxanthin vegyületet, ami segít a tüdőrák kialakulásának megakadályozásában – teszi hozzá a szakember.

Ha mindehhez hozzávesszük a közismert tényt, hogy a csemegekukorica főként telítetlen zsírsavakat tartalmaz és csökkenti a koleszterinszintet, nem is találunk érveket az ellen, hogy miért ne rohanjunk el vásárolni néhány csövet vacsorára.