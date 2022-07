A BIOKOM Nonprofit Kft. által elkészíttetett restaurálási tervek alapján a Baranya Megyei Kormányhivatal engedélyezte az örökségvédelmi szempontból is kiemelt felújítást, amelyet a következő hónapokban végezhet majd el a városüzemeltetési társaság.

Ezzel párhuzamosan indulhat meg a Hunyadi-szobor talapzatának felújítása is. Pátzay Pál Kossuth-díjas szobrászművész 1956-ban, a törökverő hős halálának 500. évfordulóján felavatott lovas szobra legutoljára szintén az ezredfordulón volt felújítva, így szintén időszerűvé vált a restaurálása.

- Felmerült, hogy a teljes szobrot felújítjuk, és megtisztítjuk magát a lovas alakot is, de az előzetes egyeztetések során több képzőművész is azon az állásponton volt, hogy az évtizedek során rárakódott patina már része a szobornak, azt eltávolítva nemcsak az összkép, de maga a szobor felülete is sérülhetne, ezért erről végül letettünk. Így a BIOKOM NKft. a szobor mészkő talapzatának felújítását végezheti el, amelynek keretében a szükségszerű beavatkozások mellett egy alapos tisztítás történik majd meg, és újra olvashatóvá teszik a Czuczor Gergely Hunyadi című balladájából a posztamensen olvasható idézetet – foglalta össze Zag Gábor.

A két szobor felújításáról a közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottsága döntött legutóbbi ülésén. A restaurálásuk a turisztikai szezon végén, ősszel kezdődik és várhatóan májusig tart. A felújítás összesen 12 millió forintba kerül.​