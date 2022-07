A gyerekeket a Szigetvári Tankerületi Központ fenntartásában működő Dél-Zselic Gyermek- és Ifjúsági Táborban szállásolták el, a tábor költségeit az egyesület finanszírozta, ehhez pályázatot is sikerült elnyerniük.

Az Ifjúsági tűzoltó szakmai tábor programjai között a tanulás és a játék is helyet kapott. A Balaton-parti üdülés során a fiatalok kiszélesíthették a tűzoltói szakmai ismereteiket, megismerhették a tűzoltóság múltbeli és jelenkori fejlődését is. Mindemellett természetesen a szórakozás, kirándulás, fürdés és kikapcsolódás is helyet kapott az eseménydús táborban. Az első napokban strandoltak is a részt vevő fiatalok a Balatonnál, játszottak, hintáztak, strandröplabdáztak, illetve megismerkedhettek a lábtenisszel is.

Az idő lehűltével kirándulni indultak Keszthelyre, ahol felfedezték a Festetics-kastélyt, a Balatoni Múzeumot, valamint a Magyarok Nagyasszonya-plébániatemplomot is.

A délutáni kerékpáros kirándulások, melyek során Balatonfenyvesre is ellátogattak, szintén maradandó élményt jelentettek a tábor résztvevői számára.