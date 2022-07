A község önkormányzata által szervezett program igen színesnek ígérkezik, helyszíne a camping lesz. Délután háromkor indul az Arany Fakanál halászléfőző versennyel, emellett egészen estébe nyúlóan több féle ügyességi játékon is próbára tehetjük magunkat, de a kalandos időtöltést garantálja, hogy rodeo bika és óriáscsúszda is lesz. Emellett nyílik lehetőség íjászkodásra, valamint kötélhúzásra és talicskázásra. Rendőr és tűzoltó is érkezik, a gyerekek légvárban ugrálhatnak és arcfestésre is jelentkezhetnek.

Délután ötkor Illés Ilona és Zengő Ágnes bábos mesével várja a kisebbeket, este hétkor pedig fény derül a főzőverseny győztesére.

Ezt egy újabb izgalmas, látványos, óriási habparti követi.

A hab nem csak ilyen formában lesz jelen a szombati napon, a falunap során ugyanis több féle csapolt sört kóstolhatnak majd a felnőtt korú látogatók.

Este fél tízkor tűzzsonglőrök érkeznek lebilincselőnek ígérkező bemutatóval. Az este során nyolctól fél tízig retro slágereket hallhatunk, majd a rendezvény tíztől hajnali kettőig szórakoztató, mulatós táncos utcabállal zárul. Mohay R.