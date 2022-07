A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a napokban közleményt adott ki arról, hogy szélesebb körben terjed az a minden alapot nélkülöző hír, hogy a jégkármérséklő rendszer felelős a főleg Kelet-Magyarországot sújtó aszályért. Mint írták, a boszorkányüldözés a hetekben egyre súlyosabbá vált, egyesek attól sem riadtak vissza, hogy halálosan megfenyegessék a rendszer generátorkezelőit.

Nagyon durva személyes, írásos, névtelen leveles, illetve telefonos fenyegetéseket kaptak a generátorkezelők. Például volt olyan eset, mikor a családját is megfenyegették, de olyan is megesett, hogy egy nagyobb társaság személyesen fenyegette meg a kezelőt és a rendőrségnek is közbe kellett lépni.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat kitért rá, hogy hazánkban időnként fellépő szárazság, aszály hozzátartozik Magyarország éghajlatához, ugyanakkor az elmúlt évtizedekben jelentősen melegebbé váltak a nyári hónapok, a több és intenzívebb hőhullám pedig erősíti az aszályhajlamot nemcsak az Alföldön, hanem az ország számos területén, így Baranyában is.