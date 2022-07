“A 21. század felsőoktatását is globális szinten kell értelmezni. Az európai egyetemek között számos olyat ismerünk, amely már most is világszinten versenyképes - mások viszont annak ellenére, hogy sikerrel helytállnak a térségeikben, nem elegendően kompetitívek. Az EU úgy tervezi erősíti az egyetemeket, hogy a szövetségi formációt preferálja. Ez az együttműködési forma ugyanis jóval többet jelent a hálózatoknál, mert rendszerszintű építkezést és mélyebbre ható reformokat tesz lehetővé. A nemzeti szintű különbségeket összecsiszolva, az EDUC keretein belül úgy tudunk dolgozni, hogy önmagunk versenyképességét emelve a szövetségeseinkét is emeljük. Vagyis a pozitívumok nemcsak a tagok, hanem az összes európai partner előremenetelét is szolgálják” - mondta el dr. Tarrósy István professzor, a PTE Nemzetközi Igazgatóságának vezetője, az EDUC pécsi szakmai vezetője. Azt is hozzátette: “A támogatást négy évre nyertük el, melyet plusz két évvel ki lehet egészíteni - akkora időtáv ez, mely már markánsan befolyásolja a szövetségünk tagjainak, sőt a teljes európai felsőoktatási tér további szereplőinek sorsát.”