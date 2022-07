Tizenkilencedszer tartják meg a Boldogasszonyfa-túrát július 23-án. Reggel nyolckor Terecsenyből indulnak a csapatok, hét állomás érintésével, ahol elméleti és ügyességi feladatokat kell megoldaniuk a résztvevőknek. A program délutánján koncerteket is tartanak a településen, Feke Pál, a Dupla KáVé és Köteles Cindy is fellép, Nagy Natália és Takács Roland Szenes Iván slágereket idéz fel. A nap során főzőversenyt is tartanak. Az eredményhirdetést este kilenctől utcabál zárja a művelődési háznál.