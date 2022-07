Nem árt tehát óvatosnak lenni gyalogosként, ha a Komlói út túloldalára szeretnénk átkelni, ám autósként is jó ha figyelünk. A helyszínen többször tapasztaltuk, hogy a lámpa nélküli zebráknál hiába tartja be a külső sávban az autós a sebességhatárt, és áll meg a szabályoknak megfelelően átengedni a gyalogost, ha a belső sávban száguldozó autó lassítás nélkül előzi meg, komoly, életveszélyes szituációt teremtve ezzel.

Az okos zebra segíthet

A Rendőrség is tisztában van a Komlói út veszélyeivel, hiszen a gyalogosgázolások statisztikájában előkelő helyen áll az útszakasz a városban. Nem véletlen, hogy az út több szakaszán rendszeresen bukkan fel traffipaxos járőr- és civil autó, ami méri a gépjárművek sebességét. Az ide vezényelt rendőrök rendszerint nem unatkoznak, hiszen gyakorta egymás után állítják félre a sebességhatárra fittyet hányó gépjárművezetőket. Hosszabb távon a rendőri jelenlét mellett enyhítheti a problémát az is, hogy a tervek szerint hamarosan a Komlói út kritikus szakaszain is megkezdődhet az okoszebrák kiépítése.