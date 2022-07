Az egyetemi életre készülő ifjoncokkal bárki szívesen cserélt volna a felnőtt járókelők közül, az egyetlen, akivel senki sem cserélt volna az egy tetőtől talpig macskajelmezbe öltözött hangulatfelelős volt, aki a negyven fokban dobálta a pontos labdákat a közönség sorai közé.

Este nyolc órakor aztán elkezdtek szállingózni a felvételizők mobiltelefonjaira a hírek, hogy végül melyik általuk megjelölt egyetemi képzésre kerültek be. Ennek okán annyira nem is volt fontos a kivetítőn megjelenő ponthatárokat látni, de ez a buli amúgy is inkább arról szólt, hogy a leendő hallgatók elsőként érezzenek rá arra a vagány hangulatra, amely az egyetemisták hétköznapjait övezi.

Aki a nagy partizásban nem figyelt oda a kivetítőn megjelenített ponthatárokra és a telefonjára sem érkezett üzenet, a szokásoknak megfelelően a www.felvi.hu oldalon megtalálja a számára fontos, 2022-es felvételivel kapcsolatos információkat.