A nagy sikerű 2021-es tanfolyam után is egyhetes bevezető 3D tanfolyamot szervez a PTE 3D Nyomtatási és Vizualizációs Központja. A képzés nem csupán megismerteti a résztvevőket a 3D nyomtatás izgalmas világával, hanem rengeteg praktikus ismeretet is ad, ami azért is fontos, mert a háromdimenziós tervezés és nyomtatás egyre inkább jelen van a mindennapokban is.

Amit ezelőtt 10, vagy akár 5 évvel ezelőtt még csodaszámba menőnek tartottunk, azok ma már akár otthoni szinten is elérhetőek. Egy belépő szintű, ám már használható 3D nyomtató beszerzése épp olyanná vált, mintha egy új tévét vennénk

– mondja Szőke András, a tanfolyam szervezője. A nyomtató használata természetesen valamivel nehezebb, mint egy televízióé, ám így is széles rétegek számára elsajátítható: a tanfolyamon való részvételhez elegendő alapot ad a számítógépek felhasználói szintű ismerete. Épp ezért a szervezők nem várnak el semmilyen különleges végzettséget, mindenkit várnak 12 éves kortól felfelé.

A szükséges elméleti alapok átadása mellett a tanfolyam erősen gyakorlati jellegű. A résztvevők az ötnapos képzés végére képesek lesznek használni a legelterjedtebb 3D nyomtatókat, megtanulják a tervezés alapjait, és önállóan is tudnak majd egyszerűbb tárgyakat készíteni. Az igazán fogékonyak pedig egy életre szóló szenvedélyt nyerhetnek.