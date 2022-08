A termékek gyártása nemrég megkezdődött, és külföldről is óriási az érdeklődés irántuk. Az antimikrobiális textilek egyaránt alkalmazhatók lesznek egészségügyi és szociális intézményekben, szállodákban, éttermekben, tömegközlekedésben és természetesen a háztartásokban is - derül ki a PTE sajtóközleményéből.

A világ népességének növekedésével együtt emelkedik a fertőző bakteriális, vírusos megbetegedések száma is, valamint az egészségügyi és szociális intézmények terheltsége. Egyre nagyobb ezért az igény a kórházakban, idősekkel foglalkozó intézményekben olyan antibakteriális textíliákra, amelyek ellenállók a különféle baktériumok, vírusok, gombák ellen.

A koronavírus-világjárvány megjelenése óta különösen előtérbe került területen egy magyar innováció jelenthet komoly előrelépést: a Pécsi Tudományegyetem Analitikai Biokémia Tanszékének kutatói és egy helyi textilipari cég, a Rovitex szakértői olyan környezettudatos textil-impregnálási technológiát fejlesztettek ki, amely alkalmas antimikrobiális szövetek nagyüzemi előállítására.

Az antimikrobiális impregnáló anyag a függönyökre és egyéb lakástextíliákra kerülve hosszú időn keresztül hatékonyan véd a különféle bakteriális, vírusos szennyeződésektől, kórokozóktól, és visszaszorítja azok kialakulását is. A termékek gyártása nemrég megkezdődött, és külföldről is óriási az érdeklődés irántuk. Nemcsak intézményekben, hanem egyéb közösségi helyeken, szállodákban, éttermekben, tömegközlekedésben is alkalmazhatók lesznek, és természetesen otthon is bárki használhatja ezeket az anyagokat.

Öt éve kezdtük el a fejlesztést, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban támogatást is nyertünk rá. Ez a projekt számomra a magyar kutatói tudást, a magyar vállalkozói szemléletet és a gyártói kurázsit egyaránt szemlélteti: felismertünk egy problémát és igyekszünk piacképes megoldást hozni rá, miközben az emberek mindennapjait is jobbá, egészségesebbé tesszük – fogalmaz Romeisz Norbert, a Rovitex tulajdonosa-ügyvezetője.

A nagyhatékonyságú és környezettudatos textil-impregnálási technológia komoly szerepet játszhat a jövőben a fertőzések megelőzésében, az egészségmegőrzésben.

„A textil szövetek viszonylag nagy fajlagos felülettel rendelkeznek, így a kórokozók is nagy affinitással jelennek meg a felületükön. Egy hagyományos textília esetében ez problémát jelent, hiszen a szövet felületén megkötődött mikróbák biofilmet alkotva könnyen szaporodásnak indulhatnak. Ezzel szemben, ez a nagy elnyelő képesség egy antibakteriális textil esetében előnyt jelent, mivel a nagy érintkezési felület miatt az antimikrobiális hatás is jóval hatékonyabb lehet” – fogalmaz Dr. Márk László, a Pécsi Tudományegyetem Analitikai Biokémia Tanszékének vezetője.