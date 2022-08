A már nyolcadik alkalommal megrendezett Nyári Unaloműző Gyerektáborban többféle szórakoztató programot szerveztek a kicsiknek és nagyoknak.

A peterdi és a környező településekről érkező gyerekek kézműves foglalkoztatásokon vettek részt, ezen kívül volt gömbfoci, légvár-csúszda és rendőrségi bemutató is. Kosárfonással is ismerkedtek a táborlakók, és fajátékokat is készítettek maguknak.

Szerdán a Katica tanyára kirándultak, pénteken pedig a tűzoltók lepték meg őket egy kis hűsítő locsolással.