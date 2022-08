Az M2 MediaPost, Inc (M2) augusztus 9-én jelentette be, hogy film utómunka szolgáltatásokat és finanszírozást biztosít az M&M Film Productions (M&M) két legújabb produkciójának – a „Christmas at the Holly Day Inn” és a „Frankenstein: Legacy” c. játék filmjeinek elkészítéséhez és az idei, továbbá jövő évi filmkínálatukat képező produkciókhoz.

A hangutómunkákat az M2 magyarországi partnerével, a Pécs City Studios-szal, együttműködve fogja elkészíteni a produkciókat világszerte forgalmazó 101 Films International (101 Films) számára. A 101 Films az Amricom Media Group tagja, amely nemrégiben bejelentette, hogy 4 filmből álló koprodukciós szerződést köt az M&M-mel.

A “Christmas at the Holly Day Inn” egy hagyományos családi vígjáték lesz, egy túlbuzgó vezetőről szól aki éppen karácsony előtt mond fel a munkahelyén, és visszatér apja vidéki fogadójába, hogy megpróbálja újra megtalálni önmagát. Szereplők: Anita Dobson, Tamla Kari, Colin Baker, Kevin Leslie, Mark Arnold, Philip Martin Brown.

A “Frankenstein: Legacy” egy klasszikus thriller, amely egy évszázaddal Victor Frankenstein kudarcra ítélt kísérlete után játszódik. A filmben feltépett a sírok, eltűnt elmegyógyintézeti betegek után folyik izgalmas nyomozás.

Michael Laundon, az M2 vezérigazgatója a produkciók kapcsán azt mondta: „Nagy örömünkre szolgál, hogy pénzügyi és film utómunka-szolgáltatásokat nyújthatunk az M&M legújabb filmjeihez. Célunk a legmagasabb színvonalú utómunkák biztosítása, elkötelezettségünk ezen produkciók minőségében és kreativitásban fog tükröződni. Az M2 és a Pécs City Studios alig várja a közös munkát.”

Monika Gergelova és Malcolm Winter, az M&M Film alapítói így nyilatkoztak: „Bízunk benne, hogy hosszú távú kapcsolatot építhetünk ki az M2 MediaPost-tal, Michael Laundonnal és csapatával és kiváló minőségű filmeket készíthetünk kiváló utómunka szolgáltatásaikkal.”

Képünk illusztráció.