Néhány héttel ezelőtt a Kürt utca környékén élők fogalmaztak meg kritikát az újonnan bevezetett korlátozott várakozási övezettel kapcsolatban, amit aztán a baloldali városvezetés lekezelően csak kreálmánynak nevezett. Ezt követően azonban a tettyei lakosok is azt jelezték, hogy velük érdemben senki nem egyeztetett, csupán egy munkás elmondása alapján - aki éppen az új várakozási övezet tábláit helyezte ki - tudták meg, hogy ők is a fizetős övezetbe kerültek.

A korlátozott várakozási övezeteket állítólag azért hozták létre, mert ezzel akarták elejét venni annak, hogy a nem fizetős parkolózónákon kívül tumultus alakuljon ki. Ennek érdekében ezeken a helyeken csak két órát lehet engedély nélkül várakozni, és júliustól a lakóknak is fizetniük kell, ha meg akarnak állni saját házuk előtt.



Átrakták a táblákat, átírták a szöveget

Néhány napja lapunknak a Hunyadi János utcában élők közül is jelezték, hogy szerintük az önkormányzati döntésnek nincs sok valóságalapja, csupán a pénzbeszedésről szól, ráadásul az érintett Hunyadi utcai szakaszon eddig sem lehetett megállni sok helyen. Ennek ellenére ez is bekerült a zónába. De nemcsak ez volt az egyetlen furcsaság ezen a környéken, mert az is kiderült, hogy a Biokom NKft., és a városházi sajtó is megtévesztette a lakosokat azzal, hogy jóval kisebb kiterjedésű zónahatárokat közölt. Utóbb, a cikkünk megjelenése után a Biokom átírta a saját honlapján az ezzel kapcsolatos szöveget, de senkitől nem kért elnézést.

De egy másik fordulat is történt cikkünk után: valakik, vélhetően a Biokom munkatársai ugyanis egyszerűen leszerelték a néhány héttel korábban a Hunyadi utcára kitett táblákat, és átrakták azokat a Hunyadit keresztező utcákra. Csakhogy a rendeletben továbbra is benne van ez a szakasz is, elvileg tehát büntethetik a pécsieket és a hozzájuk látogatókat is, ha nem veszik meg az engedélyt.



Arra ébredtek, hogy fizetős övezetben laknak

Egy mecsekoldali, Tinódi utcai lakos szintén arról számolt be, hogy velük sem egyeztettek, hosszabb távolléte után szembesült azzal, hogy immár ő is a fizetős övezeten belül lakik, mert a Biokom és városi lap is megtévesztette, szomszédjai pedig a hozzájuk érkező vendégektől tudták meg, hogy mi is történt.

Mint közölte, egyszerű lakosként kereste a Biokomot, ahol arra lett volna kíváncsi, mikor és miért változtattak a zóna határain és mikor tájékoztatták erről az itt lakókat. Kérdéseire nem tudtak válaszolni, de javasolták az engedély kiváltását, mivel a rendelet szerint a 2. számú korlátozott várakozási zónába tartoznak.

Arra sem kapott választ, hogy az utca miért került a zónába, hisz messze található tőlük fizetős parkolási zóna, így nem tartoznak a parkolási peremterülethez sem. A mecsekoldali kis utca zsákutca, nincs rajta átmenő forgalom, csupán az itt lakók és vendégeik szoktak itt parkolni.



Indokolatlanul kerültek be az utcák a zónába

–Jártak egyáltalán a döntéshozók ebben az utcában? Tájékozódtak az itteni viszonyokról? Mennyire reális az, hogy aki az Ágoston vagy Széchenyi térre megy, az a dombtetőn hagyja az autóját egy zsákutcában?! – vetette fel a kérdést a lakó, aki azt sem érti, hogy a szintén kisforgalmú Derkovits és Kálmán utcák miért kerültek bele a halmazba.

Hasonló egyébként a rendkívül meredek Nyúl utca is, ahol szintén nem lehetett eddig sem megállni, mégis bekerült a zónába.

A Tinódi és a Hunyadi utca a polgármesteri hivataltól 600 méterre található, így meg lehetett volna győződni a helyi sajátosságokról. Egyébként a nagyjából két kilométerre lévő Kürt utcánál is kikerültek a várakozási zónatáblák, csakhogy itt sem lehetett eddig sem tartósan várakozni, csak öt perc lehetősége volt az autósoknak erre.