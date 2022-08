A hajósok ellenben aggódva figyelik a vízmércét.

Az ő szempontjukból kritikusnak a másfél méter alatti vízszint számít, s ezen már régen túl vagyunk, a kis víz a személy- és teherhajók forgalmát is zavarja.

A teherhajók ilyenkor félig rakodva járnak csak, ha járnak, az igazán nagy kirándulóhajók pedig el sem indulnak.

Az Al-Dunán, a folyam bolgár és román szakaszán több száz teherhajó kénytelen vesztegelni, mindez persze komoly veszteségeket okoz az ágazatnak.

1901 óta a legszárazabb hét hónapon van túl Magyarország, az átlagos csapadékmennyiség csaknem fele hiányzik.

A Duna felső folyásának vízgyűjtőin már 2021 is szárazabb volt az átlagosnál, 2022 első hét hónapja pedig csak tovább növelte ezt a hiányt. Az ország 12 vízügyi igazgatóságából tíz területén van érvényben vízhiány elleni készültség.

Az aszály Baranyában is érezteti a hatását, eltűnt például a víz a megyét átszelő Karasicából, s több kisebb tó is kiszáradt.