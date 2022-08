A legelszántabb pecások már a hajnali 5 órakor kezdődő horgászversenyre is beneveztek a huszonegyedik alkalommal megrendezett Megyei Polgárőr Szakmai és Véradó Nap programjaira szombaton. A megjelenteket Cseh László, a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségének elnöke köszöntötte, mint mondta, a szervezet tagjait egy kis eső nem riaszthatja el az ünnepléstől sem, így nem csoda, hogy a borongós idő ellenére is megtartották a programokat, illetve a véradást. Az ünnepség keretében a legjobban teljesítő polgárőrök főkapitányi elismeréseket vehettek át, illetve bemutatták a szervezet új motorcsónakját is.

Az egész napos rendezvényen bemutatót tartott a polgárőrség, a Baranya megyei Rendőr-főkapitányság, a honvédség, a katasztrófavédelem, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Pécsi Közterület-felügyelet, a BM Rendőrség Toborzó Irodája. A résztvevők főzőversenyben, sárkányhajóversenyben, kispályás labdarúgásban, légpuska lövészetben és ládamászásban is összemérhették tudásukat és ügyességüket. A gyerekeket légvár, cukorágyú és motorozás várta.