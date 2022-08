Az előadó hangsúlyozta, mindig, minden körülmények között szükséges tárgyalni, egész életünk során. Rávilágított továbbá, hogy a nemzetközi diplomácia mellett az egyének hétköznapi életében is meghatározó ennek a szerepe. Kifejtette a „PEACE” mozaikszó értelmezését (a szó angolul békét jelent). E szerint minden tárgyalás a fontossági sorrend felállításával indul. Egy nemzetközi konfliktus esetén a nemzetközi érdek kell prioritást jelentsen, nem a politikai szereplők személyes ambíciói. Az orosz–ukrán háború esetében, az előadó meglátása alapján mindkét oldalon tetten érhető a személyes ambíciók előtérbe kerülése.



Ezt követően a felek közös érdekeit kell megtalálni, megerősíteni, erre helyezni a hangsúlyt. A jelen háborúban közös pontot jelenthet az, hogy ne haljon meg több ember egyik országban sem, illetve hogy a gazdaság minél kevesebb rombolás után tudjon újraindulni.



Jelentős szerepet kap továbbá az adaptáció, az adott helyzethez való alkalmazkodás, valamint a kapcsolódási pontok megtalálása, a kapcsolatteremtés. A cél pedig nem más, mint a hosszú távú fenntartható kapcsolatok kiépítése – a személyes élet területein csakúgy, mint nemzetközi színtéren.



Kiss Rajmund a pozícióvédő tárgyalás alapelveit is bemutatta. E szerint mindig szükséges függetleníteni, leválasztani az adott személyt a problémáról. Ez a legnehezebb, minden területen.



Fontos, hogy az érdekekre, ne a pozícióra összpontosítsunk egy tárgyalás során, és dolgozzunk ki kölcsönösen előnyös megoldásokat. Mindemellett elkerülhetetlen, hogy objektív kritériumokhoz ragaszkodjunk.



Az előadáson szó esett az orosz–ukrán konfliktus kapcsán az ukrán oldalon megfigyelhető, kiélezetten érzelmekre ható, valamint a provokatív kommunikációról is. A szakértő megállapította, hogy a helyzet Oroszország számára sok szempontból reputációs veszteséget jelent, kellemetlen orosznak lenni a jelen helyzetben, még akkor is, ha az illetőnek nincs köze a politikához. Ez megfigyelhető az orosz sportolók eltiltásában is.



Tapasztalt előadó Kiss Rajmund 2008-ban kezdte diplomatakarrierjét, külgazdasági irodavezető volt Magyarország Szingapúri Nagykövetségén, ahol később első beosztotti pozícióban képviselte Magyarországot. A szingapúri Európai Kereskedelmi Kamara elnökségi tagjának is megválasztották. Az eladó 2014-től Magyarország állandó képviselője, majd 2015-től nagykövete lett a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) mellett Genfben. Jelenleg a Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének mesteroktatója tárgyalási stratégia és külpolitikai döntéshozatal, gazdaságdiplomácia és üzleti diplomácia tárgyakból.