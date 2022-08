A menet fél nyolc után elindult, az ötvenfős menetben két kisgyerek is lépdelt. A nagymamájuk kezét fogták, így gyalogoltak fel a hegyre. Közelebb léptünk, és megszólítottuk őket. Kiderült, hogy most a nagymamánál vannak a nyáron, aki úgy döntött, hogy unokáit is felviszi a hegyre.

– Templomba járó emberek vagyunk, a búcsúra mindig eljövök, és most először gyalogosan megyünk fel a templomhoz a két unokámmal, Lucával és Áronnal – mondta Máli Jánosné, és közben megsimogatja a gyerek fejét.

Szombat délután eucharisztikus katekézist, majd csendes szentségimádást tartanak a havihegyi templomban, vasárnap megtartják a horvát búcsút. Jó pár évvel ezelőtt a horvát önkormányzat, a horvát szervezetek augusztus ötödikéhez legközelebb eső vasárnapot horvát búcsúnak nyilvánították, így most vasárnap délelőtt kilenc órakor horvát szentmisét, majd utána kulturális programot tartanak a templomnál.