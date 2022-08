A második fontos szempont, hogy a cég projektjéhez számos helyi vállalkozás és a kamara is csatlakozott. Így mint a cég igazgatója kiemelte, közösen megtudják mutatni, hogy mire képes Baranya, illetve van értelme a megyében maradni a fiataloknak, mivel van jövőkép. A repülőgép csütörtökön indult kontinenseket átívelő repülésére, és öt vagy hét nap alatt megérkezik Belgiumon, Izlandon, Grönlandon, Kanadán keresztül New Yorkba, majd a keleti parton számos bemutatót tartva a floridai DeLandbe, a Magnus leányvállalatának összeszerelő üzemének központjába.

A repülőgép pilótájával, a román Roy Ritterrel szerettünk volna interjút készíteni az indulás előtt, de mint megtudtuk, minden pilótának van valamilyen babonája, és ebben ő sem kivétel. Roy Ritter a repülés előtt nem szeret fényképezkedni, nyilatkozni, így csak később, egy másik magyar reptéren száll a gépbe, és indul a hosszú útra. A legnagyobb nehézségre a grönlandi és kanadai szakaszon vár a pilótára, ahol nemcsak kilométerekkel, hanem a széllel is meg kell küzdenie.

A biztonság is szempont volt

Az Atlanti óceán átrepülése miatt át kellett alakítani a Fusion 212 repülőgépet. Egy póttankot is beszereltek, ezzel közel 1600-1800 kilométert tud megtenni a repülő, illetve számos szabálynak is meg kellett felelnie, ami kisebb-nagyobb átalakítást vont maga után. A biztonság is figyeltek: mentőcsónak, mentőernyő, és egy műholdas telefont is kapott a román pilóta.