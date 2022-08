Nem is lehetne talán jobb helyszínt találni egy paradicsom fesztiválnak mint az aprócska Husztótot, a baranyai településen van olyan ház is, amelynek számtáblája is pirosló paradicsomokat ábrázol, látható jelei vannak a háztáji gazdálkodásnak. De nyilván nem emiatt tartották meg immár negyedik alkalommal a fesztivált, hanem mert a helyiek, a környéken élők mind magukénak érzik a programokat, amiket töretlenül szerveztek meg az elmúlt évek nehézségei ellenére.