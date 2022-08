A Szent István Közösségi Ház a programjainak összeállításakor kiemelten figyel a kisgyermekes, illetve a gyermekes családok igényeire, igyekeznek minden célcsoportot megszólítani rendezvényeikkel is – a baba-mama klub rendkívül közkedvelt, de a különböző, gyerekeknek szóló tematikus táborok is nagy népszerűségnek örvendenek, a nagycsaládosok különféle kedvezményekben részesülnek. A kisbabákat és édesanyjukat szoptatásra alkalmas, kifejezetten erre a célra kialakított helyiség várja, és külön gyereksarkot is kialakítottak a legkisebbeknek.

Mostantól már tanúsítvány, védjegylogó, illetve matrica is igazolja, hogy a Szent István Közösségi Ház családbarát hely.