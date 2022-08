A szakember azt tanácsolja, hogy azonnal mossuk le a bőrfelületet, ha ránk került a növény nedve, majd ruhával takarjuk be és kerüljük a napfényt. Súlyos tünetek jelentkezése esetén keressünk fel bőrgyógyászt!

Fűkasza használatakor például kiemelkedően fontos a védőruházat és az arcvédő, vagy legalább védőszemüveg.

Dr. Lengyel Zsuzsanna felhívja a figyelmet arra is, hogy a bőrreakciót okozó növények olaját krémekbe is beleteszik, és ezek az illóolajok a bőrre kenve éppúgy előhívhatják a tüneteket a nyári időszakban. Tábortűzben is éghet furokumarint tartalmazó növény, aminek a pernyéje ugyancsak rászállhat az arcra vagy más testrészre. Ha másnap valaki mosakodás nélkül folytatja a kirándulást, amelynek során nap éri, előjöhetnek a tünetek. De a nagy mennyiségben, táplálékkiegészítőként szedett zellerkapszula is okozhat például problémákat, ha utána napfény éri a bőrt. Fényvédő és naptej használatával azonban ez elkerülhető.

Enyhe tünetek esetén fontos az általános bőrfertőtlenítés, majd a nyugtató, panthenol-, vagy antihisztamin-tartalmú habok, krémek alkalmazása. Súlyosabb tüneteknél már a szteroidtartalmú kenőcsök jönnek szóba. Ha a bőrfelszín több mint harminc százalékát érinti, akkor szisztémás, szájon át adott szteroidkezelésre van szükség. Mindeközben a gyulladt területet a nap elől védeni kell, illetve fontos fényvédőt alkalmazni.