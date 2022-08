– Látványos növekedés látható a tavalyi évhez mérten a villanyautók tekintetében az új autók piacán és a Használtautó.hu kereséseinél egyaránt, még ha továbbra is viszonylag szerény bázisról beszélhetünk – a Használtautó.hu közleménye szerint. A benzin és a gázolaj egyre magasabb ára, egyre nehézkesebb elérhetősége pedig most még tovább ösztönzi a növekedést.

– Bár a 480 forintos hatósági áras üzemanyag a jelenlegi szabályozások szerint október 1-jéig él, július 30-a déltől a jogi személyek, azaz a cégek számára már nem alkalmazható, ami mintegy harmadával növelte meg a benzines és dízel cégautók üzemanyagköltségét. Az idei második félévre továbbá a cégautóadó szabályzása is módosult – a díjtételek gyakorlatilag megduplázódtak, míg a környezetkímélő, zöld rendszámos modellek esetén továbbra sincs cégautóadó – áll a közleményben.

2021.08.15. Elektromos autó találkozó Gönyűn, Fotó: Csapó Balázs Kisalföld

Forrás: CSAPO BALAZS

– Tisztán látszik, hogy a cégek számára lett égető a környezetkímélő, leginkább elektromos autóra történő váltás. Velük együtt a hatósági áras üzemanyag kivezetésétől vagy az üzemanyaghiánytól óvakodók még tovább növelték az elektromos modellek iránti érdeklődést. A cégek hatósági áras tankolásból való kikerülése napján több mint 20 százalékkal nőtt az elektromos modellekre indított keresések száma a Használtautó.hu felületén, és a rá következő napokban is hasonlóan fokozott érdeklődés látszott – mutatott rá a piac gyors reakciójára Katona Mátyás, a Használtautó.hu autópiaci szakértője.

Jól látható az is, hogy az elektromos modellek körében fokozódott az eladó autók számának csökkenése, vagyis ilyen autót nemhogy alkuval, hanem szinte csak licitálással lehet vásárolni – még használtan is. Az árak további emelkedése tehát nemcsak az új, hanem a használt autók piacán is fokozódik.

A sérülés mindenképp szerepeljen a szerződésben!

– A használt autó vásárlásával kapcsolatos ügyek gyakran jelentős fogyasztói érdeket érintenek – hívja fel a figyelmet a Baranya Megyei Békéltető Testület. Tapasztalataik szerint tipikus problémák, hogy a fogyasztó megfelelő tájékoztatás híján nem győződik meg arról, hogy az eladó magánszemély vagy vállalkozás. Jellemző gond az is, hogy a szerződés nem tartalmaz minden lényeges körülményt – mint például futásteljesítmény, sérülések stb. – és gyakran elmarad a tájékoztatás a hibás teljesítés iránti igény érvényesítéséről is.

Tavaly országszerte közel kétszáz használtautó-kereskedést ellenőrzött és a vállalkozások felénél tapasztalt jogsértést a fogyasztóvédelem. Idén szeptemberig tart a célzott vizsgálat. Az elmúlt évben visszatérő mulasztásnak bizonyult, hogy a használt autók szavatossági idejét félrevezető módon az előírtnál rövidebb időben jelölte meg a kereskedő.