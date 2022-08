Keserű Zoltán, Ócsárd polgármestere elmondta, az előző lakók példáját látva el is érte a fecskeház a célját, ugyanis ők egy saját házat tudtak vásárolni, ráadásul gyermekük is született. Kiköltöztek az önkormányzati lakásból, de annak külön örült a községvezető, hogy a faluban maradtak. Mivel a fecskeház így felszabadult, újra meghirdették a lakhatási lehetőséget, és volt is rá egy jelentkező.

A beköltözőknek három és fél évig nem kell bérleti díjat fizetni, csak a ház rezsijét kell kigazdálkodniuk. A községvezető bízik benne, hogy a fecskeház – mint ahogy a korábbi lakóknak – így az új „bérlőknek” is segítséget jelent a közös életük megalapozásához.